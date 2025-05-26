Двое работников предприятия в Костомукше предстанут перед судом за растрату вверенного имущества

Соучастники продали оборудование работодателя на сумму более 60 тысяч рублей в целях собственного обогащения.

В прокуратуре Костомукши утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей. Они обвиняются в растрате вверенного имущества, совершенную с использованием служебного положения, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

Двое мужчин, будучи материально-ответственными работниками городского предприятия, в марте 2024 года осуществили отгрузку трансформаторов и иного оборудования представителю покупателя в количестве, превышающем установленные договором и спецификацией условия, для дальнейшей реализации имущества и собственного обогащения. В результате преступных действий предприятию причинен ущерб в размере свыше 60 тысяч рублей.

Соучастники признали вину в полном объеме и возместили работодателю сумму ущерба.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, отметили в карельской прокуратуре.