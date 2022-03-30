Двое работников салона сотовой связи в Петрозаводске пойдут под суд за то, что обманули 14 покупателей

Сотрудников салона сотовой связи будут судить за мошенничество, сообщили в прокуратуре Карелии.

В ходе предварительного расследования установлено, что двое сотрудников салона сотовой связи с февраля по июнь 2020 года, имея доступ к базе данных о гражданах, оформлявших кредиты на мобильные телефоны либо приобретавших сим-карты, оформили без ведома и согласия 14 покупателей на их имя подложные договоры потребительских кредитов и получение банковских карт.

Затем по договорам, получив на имя граждан выданные банком платежные карты, продавцы-мошенники снимали деньги и совершали покупки по личному усмотрению.

В результате преступных действий банку был причинен ущерб на сумму более 700 тысяч рублей.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемые признали свою вину, один из них частично возместил причиненный ущерб.

В настоящее время уголовное дело направлено в Петрозаводский городской суд для рассмотрения по существу.