Двое рыбаков с перевернувшейся в Онежском озере лодке отказались от помощи медиков

Вынужденно искупавшиеся в ледяной воде рыбаки отказались от медицинской помощи.

По уточненной информации, рыбаков с перевернувшейся в Онежском озере лодки спасли местные жители. Они же доставили спасенных на берег, сообщили в МЧС Карелии



От медицинской помощи мужчины отказались.

Ранее сообщалось, что двое рыбаков с перевернувшейся лодки найдены, они живы. Мужчин передали бригаде скорой помощи, написали в телеграм-канале МЧС Карелии.



Так, двое мужчин вышли в Онежское озеро после закрытия навигации. В десяти километрах от берега лодка перевернулась и любители экстрима оказались в воде. Мужчины смогли забраться на перевернутое судно и вызвать спасателей.

Напомним, получив в четверг, 5 декабря, в 13.44 сообщение о том, что в районе села Шелтозеро в Онежском озере перевернулась лодка с людьми, на место происшествия в Прионежский район выехали специалисты МЧС Карелии.