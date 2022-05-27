Двое рыбаков утонули на озере Сямозеро в Карелии

Двое жителей поселка Эссойла погибли, выйдя в озеро на дюралюминиевой лодке без спасательных жилетов.

Трагедия произошла утром 24 мая на озере Сямозеро, недалеко от деревни Курмойла Пряжинского района. Два жителя Эссойлы выехали на рыбалку в озеро Сямозеро на дюралюминиевой лодке с ПЛМ, после чего связь с ними была потеряна. О этом пишут в паблике районной газеты «Наша жизнь — Meijän elaigu».

Родственники, обеспокоившись потерей связи с рыбаками, выехали на поиски. В результате трупы обоих мужчин были обнаружены в воде в 150-ти метрах от берега. Рядом в воде нашли перевернутую лодку рыбаков.

Как выяснилось, рыбаки пренебрегли самыми элементарными правилами безопасности: на мужчинах даже не было спасательных жилетов.

По данным МЧС Карелии, с начала открытия навигации на водоемах Карелии произошло уже 4 происшествия с маломерными судами. Рыбалка оказалась смертельной для 9 человек на Ладожском озере в Лахденпохском и Питкярантском районах и на Сямозере в Пряжинском районе.