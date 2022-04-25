Двое рыбаков утонули на севере Карелии

На озере Ледмозеро под лед провалились два рыбака из Костомукши.
Как сообщили в паблике 2 пожарно-спасательного отряда, действующего на севере Карелии, трагедия разыгралась на озере Ледмозеро Муезерского района. Под лед ушли два рыбака из Костомукши.
На сайте Муезерского муниципального района уточнили, что погибшие — жители Карелии 1952 и 1995 годов рождения. Рыбаки выехали на озеро 26 апреля и в тот же день перестали выходить на связь.
Инспектора ГИМС 27 апреля обнаружили личные вещи пропавших рыбаков и вероятное место провала.
Тело старшего из погибших достали водолазы Медвежьегорского поисково-спасательного отряда 28 апреля. Молодой рыбак пока не найден — его поиски продолжатся после схода ледовой шуги, которая затрудняет работу водолазов.
Участок ГИМС в Костомукше еще раз напоминает о запрете выхода на лед. На севере Карелии этот запрет действует с 22 апреля.
Ранее, 29 апреля, вышедший на ладожский лед рыбак утонул возле поселка Куркиеки в Лахденпохском районе.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание