Двое рыбаков в Карелии после неудачной рыбалки решили украсть форель из садков

Суд принял к рассмотрению уголовное дело о попытке кражи форели из садков рыбоводческого хозяйства в Калевальском районе Карелии.

Об этом сообщили в прокуратуре республики.

По версии следствия, в сентябре двое обвиняемых отправились на рыбалку на моторной лодке. В ту ночь клева не было. Проплывая по реке Чирка-Кемь, они решили поживиться форелью из садков рыбоводческого хозяйства. Рыбу пытались выловить сачком, но попались работников фермы.

Уголовное дело направлено в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 5 лет лишения свободы.