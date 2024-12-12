Двое школьников из поселка Карелии потушили дом, спасли человека и поспешили на учебу

О героическом поступке юных жителей Сегежского округа рассказал руководитель республики.

О героическом поступке, который совершили школьники из поселка Волдозеро Сегежского округа Кирилл Сироткин и Никита Рудометкин, рассказал на своей странице в соцсети руководитель Карелии Артур Парфенчиков.

«В тот день двоюродные братья собирались как обычно в школу. Кирилл по дороге к школьному автобусу увидел дым — загорелась веранда соседского дома. Вызвал пожарных, позвонил брату. Никита, не раздумывая, пришел на помощь. В первую очередь ребята вывели из дома дедушку, который уже с трудом передвигался и сам бы не выбрался из горящего дома. Затем потушили пламя, дождались пожарных … и побежали в школу», — написал руководитель республики.

Ребята успели на учебу, никому ничего не сказав. О поступке школьников рассказали уже сотрудники пожарной службы, позволившие в школу.

«Классный руководитель Кирилла Анна Алексеевна Абрамкова говорит о том, что в школе № 7 Сегежи их все знают. Никита и Кирилл — скромные, добрые, отзывчивые парни. Кирилл учится в кадетском классе МЧС, планирует связать жизнь с работой спасателя. Никита пока размышляет, кем стать», — написал Артур Парфенчиков.

Школьникам вручили медали Совета Федерации «За проявленное мужество». Торжественная церемония состоялась в рамках Дня Героев Отечества. Артур Парфенчиков поблагодарил юных героев за спасение человеческой жизни, и подчеркнул, что республика гордится такой молодежью.