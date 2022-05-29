Двое суток 20-тонный грузовик пытается выбраться из грязи на дороге в Карелии (ВИДЕО)

На дороге «Кемь–Калевала–Лонка» застряли грузовики.

В паблике «Весь Петрозаводск/Карелия» опубликовано видео, на котором водители запечатлели, как многотонные грузовики застряли на дороге «Кемь–Калевала–Лонка».

«Вот стоит 20-тонный Volvo уже двое суток не можем достать, сегодня к нему присоединился тонар — 40 тонн плюс масса самого грузовика», — рассказал автор видео.