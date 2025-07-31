Двое туристов на катамаране пропали на Белом море в Карелии

Мужчина и женщина из города Королев с конца июля не выходят на связь.

Двое жителей Московской области пропали на Белом море в Карелии. Об этом сообщили в паблике «Питкяранта. ДСПО «Длинный берег».

Сергей Нагорный, 1959 года рождения, и Нина Нагорная, 1964 года рождения, оба из города Королев, вышли 30 июля на катамаране в море с острова Пежостров Лоухского района Карелии, и до сих пор их местоположение не известно.

Любую информацию о том, где находятся туристы, в отряде просят сообщать по телефонам 8-921-626-42-81 или 112.

Напомним, ранее на Белом море в Карелии в шторм попала туристическая группа. Четверо человек сумели выбраться на острова, ещё трое пропали. Тела двоих из них нашли на разных островах.