Двое умерших от коронавируса зарегистрированы за последние сутки в Карелии

Общее число жертв ковида за время пандемии составило 1418 человек, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

На 13 марта в Республике Карелия зарегистрированы 129209 инфицированных коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки выявлены 114 инфицированных, из них непривитых — 97 (85%).

В ковидных стационарах получает лечение 641 пациент, в состоянии средней тяжести — 608 человек, в тяжёлом — 29 (из них непривитых — 29).

В отделениях ИТАР врачи борются за жизнь 4 крайне тяжёлых больных.

Выздоровели с начала пандемии 121790 человек, за последние сутки — 203.

За сутки зарегистрировано 2 умерших от коронавирусной инфекции. Всего с начала пандемии COVID-19 инфекция унесла жизни 1425 человек.