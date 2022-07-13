Двое водителей не сумели удержать свои автомобили на дороге в Карелии (ФОТО)

Водители не справились с управлением, их машины оказались в кюветах в результате двух ДТП в Карелии.
Как сообщили в ГИБДД, обе аварии произошли 1 августа.
В Прионежском районе на автодороге Деревянное — ст. Деревянка — Пухта с дороги «вылетел» «Форд Фокус». В результате ДТП водитель, 39-летняя женщина получила травмы.
В Олонецкиом районе в деревня Алексала перевернулся ВАЗ-21104. Машина скатилась под откос дороги. Пострадала 12-летняя пассажирка.
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