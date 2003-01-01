Двое водителей получили травмы в ДТП на нерегулируемом перекрёстке в Петрозаводске

В карельской столице столкнулись автомобиль ВАЗ и японский мотоцикл.
На нерегулируемом перекрёстке улиц Мурманской и Бесовецкой в Петрозаводске произошло столкновение автомобиля «Нива» и мотоцикла «Suzuki», сообщили в ГАИ карельской столицы.
За рулём японского байка находился 45-летний мужчина, отечественным же внедорожником управлял 71-летний пенсионер.
— В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения. Травмированы оба водителя, — добавили в ведомстве.
