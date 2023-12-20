Двое водителей пострадали на трассе в Карелии после жесткого столкновения

Легковушку занесло на трассе «Кола» в Сегежском районе.

В Госавтоинспекции Карелии рассказали об аварии, произошедшей на 696 километре федеральной трассы «Кола» в Сегежском районе республики в 8.40 утра 20 декабря.

Как стало известно, автомобиль Renault Logan под управлением 51-летнего водителя занесло на дороге, и он врезался в отбойник на противоположной стороне дороги, после чего столкнулся с двигавшимся навстречу автомобилем Kia Rio.

В аварии получили травмы оба водителя, их доставили в больницу. По факту ДТП проводится проверка.