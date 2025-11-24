Двое военнослужащих из Карелии погибли при выполнении боевых задач в зоне СВО

Двое уроженцев Сегежского округа, Бычков Александр Николаевич и Власов Игорь Владимирович, погибли при выполнении боевых задач в зоне специальной военной операции.
Сегежский муниципальный округ сообщил, что в ходе боевых действий в зоне СВО погибли двое уроженцев Сегежского округа.
Александр Бычков погиб 27 октября 2025 года. Церемония прощания пройдет 28 ноября в 12:00 в траурном зале при Храме в Надвоицах.
Игорь Власов погиб 14 ноября 2025 года. Прощание с ним состоится 27 ноября в 11:00 в траурном зале по адресу: ул. Лесная, д. 7А.
Напомним, жители Суоярви Журавский Александр Леонтьевич и Олонца Яшин Владислав Русланович погибли при выполнении боевых задач в ходе СВО.