Двое взрослых и двое детей спасены на Онежском озере

У надувной лодки в открытом Онего сломался мотор. Пришлось вызывать спасателей.

Об инциденте сообщает Госкомитет Карелии по безопасности. 20 июля в 13:20 на телефон службы спасения поступил вызов от отдыхающих недалеко от деревни Деревянное в Прионежском районе.

Выяснилось, что двое взрослых и двое детей вышли на надувной лодки в озеро и у них сломался мотор.

К пострадавшим направлены спасатели Карельской республиканской поисково-спасательной службы. Лодку обнаружили недалеко от деревни Уя. Все пассажиры лодки были взяты на борт катера спасателей в 14:45. Пострадавших нет.