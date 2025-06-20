Двое жителей города Сортавала отдали мошенникам 3,5 млн рублей

В МВД Карелии рассказали о новых случаях мошенничества.
В городе Сортавала 69-летняя женщина и 62-летний мужчина лишились крупных сумм денег из-за телефонных аферистов.
Горожанке позвонили якобы сотрудники Центробанка и силовых структур. Ей рассказали, что то один из работников госорганизации получил доступ к банковским счетам коллег женщины. Якобы он переводил чужие деньги на незаконную деятельность. Женщину убедили помочь в «расследовании». Требовалось сделать переводы на сторонние счета.
Женщина перечислила 1,7 миллиона рублей и установила на телефон вредоносное приложение, через которое у нее списали еще 300 тысяч рублей.
Другой горожанин поверил мошеннику, который представился сотрудником ФСБ. «Силовик» сообщил о незаконном переводе средств со счета мужчины. Несмотря на то, что у жителя города Сортавала не было открытых банковских счетов, он поверил собеседнику.
Мужчина передал «курьерам» все свои накопления — 1,5 миллиона рублей. Он поверил обещаниям о «декларировании» и возврате денег. Целый месяц пенсионер ждал, когда деньги вернут. О случившемся узнала сестра и посоветовала обратиться в полицию.
Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.
Напомним, ранее в Киберполиции России рассказали, как гарантированно стать жертвой мошенников.
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