Двое жителей города Сортавала отдали мошенникам 3,5 млн рублей

В МВД Карелии рассказали о новых случаях мошенничества.

В городе Сортавала 69-летняя женщина и 62-летний мужчина лишились крупных сумм денег из-за телефонных аферистов.

Горожанке позвонили якобы сотрудники Центробанка и силовых структур. Ей рассказали, что то один из работников госорганизации получил доступ к банковским счетам коллег женщины. Якобы он переводил чужие деньги на незаконную деятельность. Женщину убедили помочь в «расследовании». Требовалось сделать переводы на сторонние счета.

Женщина перечислила 1,7 миллиона рублей и установила на телефон вредоносное приложение, через которое у нее списали еще 300 тысяч рублей.

Другой горожанин поверил мошеннику, который представился сотрудником ФСБ. «Силовик» сообщил о незаконном переводе средств со счета мужчины. Несмотря на то, что у жителя города Сортавала не было открытых банковских счетов, он поверил собеседнику.

Мужчина передал «курьерам» все свои накопления — 1,5 миллиона рублей. Он поверил обещаниям о «декларировании» и возврате денег. Целый месяц пенсионер ждал, когда деньги вернут. О случившемся узнала сестра и посоветовала обратиться в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее в Киберполиции России рассказали, как гарантированно стать жертвой мошенников.