здоровье работа экология
реклама на сайте
В Госдуме рассказали, что изменится для россиян в июле
Сегодня 10:00
С 1 сентября в российских школах введут единые требования по всем предметам
20.06.2025 11:20

Двое жителей города Сортавала отдали мошенникам 3,5 млн рублей

Новости. Общество
10:27, 30 Июня 2025
фото: © Jefferson Santos / Unsplash

Новости партнеров

В МВД Карелии рассказали о новых случаях мошенничества.

В городе Сортавала 69-летняя женщина и 62-летний мужчина лишились крупных сумм денег из-за телефонных аферистов. 

Горожанке позвонили якобы сотрудники Центробанка и силовых структур. Ей рассказали, что то один из работников госорганизации получил доступ к банковским счетам коллег женщины. Якобы он переводил чужие деньги на незаконную деятельность. Женщину убедили помочь в «расследовании». Требовалось сделать переводы на сторонние счета.

Женщина перечислила 1,7 миллиона рублей и установила на телефон вредоносное приложение, через которое у нее списали еще 300 тысяч рублей.

Другой горожанин поверил мошеннику, который представился  сотрудником ФСБ. «Силовик»  сообщил о незаконном переводе средств со счета мужчины. Несмотря на то, что у жителя города Сортавала не было открытых банковских счетов, он поверил собеседнику.

Мужчина передал «курьерам» все свои накопления — 1,5 миллиона рублей. Он поверил обещаниям о «декларировании» и возврате денег. Целый месяц пенсионер ждал, когда деньги вернут. О случившемся узнала сестра и посоветовала обратиться в полицию.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

Напомним, ранее в Киберполиции России рассказали, как гарантированно стать жертвой мошенников.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
25.06.2025, 23:00
Бабайка против лабубу - Сергей Жуков решил запатентовать новую игрушку
23.06.2025, 14:30
Гигантскую щуку поймали рыбаки в Карелии
23.06.2025, 17:50
В Абхазии уволили чиновницу, раскритиковавшую русских туристов
23.06.2025, 10:55
Лев напал на владельца сафари-парка «Тайган» в Крыму
27.06.2025, 11:00
Жители карельской деревни возмущены выделением земельных участков у исторической часовни
27.06.2025, 09:50
На Земле началась магнитная буря

Чтиво

26.06.2025 15:53
Без политики
Карелия фестивальная: самые яркие события 2025 года
В этом году республика стала площадкой для грандиозных событий, где людей объединяет музыка, искусство и любовь к национальным традициям.
Дело «Труба», авария и финский след: как начинался водопровод в Петрозаводске
20.06.2025 16:45
Бревет – это не соревнование! О новом виде веломарафонов, который развивается в Карелии
17.06.2025 16:54
архив чтиво

Медиа

День города Петрозаводска и день республики Карелия, вечерний концерт на набережной
29.06.2025 09:14
все фото и видео
© 2003—2025 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение