Двое жителей Карелии по суду должны будут убрать постройки с собственных участков

Двое жителей Карелии возвели строения на берегу озера Лососинское и реки Кюльмей. Нарушения выявила Прокуратура.

Нарушения водного и земельного законодательства выявили в Прионежском районе. Проверку провела Карельская природоохранная прокуратура.

— Установлено, что двое местных жителей приобрели в собственность земельные участки в деревне Лососинное, значительные части которых незаконно расположены на землях водного фонда.

Первый гражданин стал собственником участка, часть которого площадью 1,3 тыс. кв. м находится непосредственно в акватории и береговой полосе озера Лососинское и реки Кюльмей. Второй владелец приобрел участок, более половины его площади (1,6 тыс. кв. м) расположено на берегу того же озера. На этой территории также было начато строительство.

Для защиты публичных интересов природоохранный прокурор обратился в суд с исками о признании прав собственности на эти захваченные части участков недействительными и об освобождении береговой полосы от строения. Суд полностью согласился с позицией прокуратуры и удовлетворил иски.

В решении подчеркивается, что образование и передача в частные руки земель в акваториях и береговых полосах запрещены законодательством.

Ранее житель Карелии был оштрафован за постройку дома на собственном участке.