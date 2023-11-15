Двое жителей Карелии хотели заработать на продаже наркотика и попали под суд

Беломорский районный суд огласил приговор двоим жителям Карелии.

Беломорский районный суд огласил приговор двоим жителям Карелии. Их признали виновными в незаконном сбыте наркотических средств, сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

Суд установил, что двое беломорчан, желая заработать, договорились друг с другом реализовать принадлежащий им наркотик. В итоге они продали его гражданину, который выполнял роль покупателя в оперативно–розыскном мероприятии «проверочная закупка».

Наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками полиции Беломорского района.

Подсудимые признали свою вину в совершении преступления и раскаялись в своих действиях.

Суд учел все обстоятельства дела и признал виновными двоих жителей Беломорска в незаконном сбыте наркотических средств, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Приговор суда — 8 лет лишения свободы каждому условно с испытательным сроком 4 года.