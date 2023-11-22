Двое жителей Карелии отправятся в колонию за попытку продать наркотики

Жителей Карелии осудили за незаконный оборот наркотиков.

Питкярантский городской суд Карелии вынес обвинительные приговоры по уголовным делам в отношении двоих местных жителей. Их осудили за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Каждое из уголовных дел рассматривалось в особом порядке судебного заседания, так как было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В результате жители Питкяранты были признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств на территории Питкярантского района.

При назначении им наказания суд учел все обстоятельства.

В итоге суд вынес приговор, назначив одному жителю города 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а второму — по совокупности преступлений — 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.