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Двое жителей Карелии перевели мошенникам более миллиона рублей за уголь и каркасный дом

Новости. Криминал
11:59, 14 Июля 2021
фото: © REUTERS/Ilya Naymushin

В Карелии двое мужчин попытались приобрести у мошенников каркасный дом и древесный уголь, но в итоге остались без денег и товара.

Как сообщают в полиции, 43-летний житель Костомукши нашел в интернетет сайт строительного магазина с широким ассортиментом товаров для строительства и ремонта. Кроме того, на сайте предлагались и готовые каркасные деревянные дома по низким ценам, что привлекло внимание мужчины. Он оставил онлайн-заявку на покупку постройки. После чего ему позвонила женщина, которая представилась менеджером по работе с клиентами. Собеседница сообщила, что на электронную почту клиента уже отправлен договор. Костомукшанин с ним ознакомился, никаких сомнений у него не возникло. Тогда на указанный в документе номер счёта он произвел полную оплату товара — 729 600 рублей.

Поставить каркасный дом в регион, согласно бумагам, должны были в течение 15 дней, однако по прошествии этого времени условие договора не было выполнено, а контрагент перестал отвечать на звонки. Тогда мужчина забил тревогу и обратился в полицию. В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»), возбуждено и расследуется уголовное дело.

В похожей ситуации оказался 36-летний петрозаводчанин. Он нашёл на специализированном сайте объявление о продаже партии древесного угля по привлекательной цене. Предложение горожанина заинтересовало. По указанному телефону он связался якобы с менеджером. Когда условия сделки были оговорены, продавец прислал потенциальному покупателю договор в одном из мессенджеров, а также счёт для оплаты товара, доставить который должны были в течение двух недель. Житель карельской столицы перевёл 370 тыс. рублей, но древесный уголь так и не получил, попытки дозвониться до «специалиста» также успехом не увенчались.

Мужчина заявил о случившемся в полицию. В МВД проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске пенсионерка, спасая свои сбережения, отдала мошенникам более 60 тысяч рублей.

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