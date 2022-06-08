Двое жителей Карелии перевели неизвестным около 2 миллионов рублей

Мошенники вновь поживились, сумев уговорить жителей Петрозаводска и Сегежи перевести им все свои сбережения, сообщили в МВД Карелии.

Очередные жители Карелии стали жертвами мошенников. Так, 55-летняя жительница Сегежи пообщалась со «службой безопасности банка», где ее уговорили взять на свое имя кредит, якобы для того, чтобы разоблачить недобросовестного банкира. Женщина оформила на себя кредит в размере 1 миллиона 300 тысяч рублей, а затем почти все эти деньги перевела на неизвестный счет. Впоследствии сегежанка рассказала о случившемся знакомым, которые и надоумили ее обратиться в полицию.

Еще одной жертвой злоумышленников стал 48-летний житель Петрозаводска. С ним на связь также вышли лже-банкиры, напугавшие его тем, что кто-то якобы берет на его имя кредит. Чтобы сохранить эти деньги, «специалист» предложил взять кредит и быстро перевести его неизвестно, куда. Мужчина так и сделал и лишь спустя некоторое время понял, что попался на уловку аферистов.

В настоящее время по обоим заявлениям возбуждены и расследуются уголовные дела по статье «мошенничество». Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.