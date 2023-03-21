Двое жителей Карелии получили 300 часов обязательных работ за кражу «Ерша»

В Калевальском районе двое мужчин приговорены к обязательным работам за кражу лодки, сообщили в прокуратуре Карелии.
Установлено, что двое жителей поселка Кепа Калевальского района в сентябре 2022 года, вступив в преступный сговор, сорвали кирпичом замок троса крепления и совершили кражу дюралюминиевой лодке марки «Ёрш-М», находящейся на берегу озера Ханьголуярви, перегнав ее на другой берег озера.
В последующем они до ноября 2022 года использовали данную лодку для ловли рыбы, а после наступления холодов продали одному из местных жителей за 2 тысячи рублей.
Преступными действиями потерпевшему был причинен ущерб на сумму более 17 тысяч рублей.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил каждому из осужденных наказание в виде 300 часов обязательных работ. Лодка возвращена хозяину.
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