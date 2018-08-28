Двое жителей Карелии совершили кражу на Ладожском вокзале

На Ладожском вокзале в Санкт-Петербурге у спящего пассажира украли чемодан. В совершении преступления подозреваются двое жителей Карелии.

Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на транспортную полицию.

"По имеющейся информации, у спящего пассажира украли чемодан. В сумке находились личные вещи и документы мужчины. Сумма ущерба составила 30 тысяч рублей. Злоумышленниками оказались два безработных жителя Республики Карелия 32 и 36 лет", - сказано в сообщении.

Предполагаемые воры задержаны. Возбуждено уголовное дело.