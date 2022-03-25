Двое жителей Карелии стали очередными жертвами мошенников в Сети

Дистанционные мошенники обогатились за счет очередных жертв.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 20-летняя горожанка и сообщила, что у неё путём обмана похитили более 13 тыс. рублей. Об этом информирует МВД.

Несколько дней назад девушка разместила в социальной сети объявление о продаже комбинезона. В минувшую субботу нашёлся покупатель: он известил продавца о намерении получить товар с доставкой и отправил ссылку якобы для её оформления. Попав на неизвестный интернет-ресурс, петрозаводчанка ввела данные своей банковской карты, а также код из смс-сообщения. После этого с её счета произошло списание средств, а покупатель перестал выходить на связь.

В полицию Сортавальского района поступило заявление от 40-летнего гражданина, который был обманут при покупке товара. Так, на одном из сайтов он нашёл объявление о продаже лодочного мотора и по просьбе продавца перечислил в счёт оплаты 255 тыс. рублей. В итоге товар мужчина так и не получил, продавец перестал выходить на связь.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, по заявлениям потерпевших проводятся проверки.

Ранее эксперт рассказал, какая информация в соцсетях привлекает мошенников.