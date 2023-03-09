Двое жителей Карелии украли пенсионные деньги целого поселка

По версии следствия, двое мужчин вынесли из здания почты в кондопожском поселке почти полмиллиона рублей.

Прокурор Кондопожского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о крупной краже. В ней обвинили двоих жителей Кондопожского и Пудожского районов Карелии.



По версии следствия, в ночь на 4 декабря 2022 года злоумышленники пробрались в отделение почтовой связи в поселке Кяппесельга Кондопожского района. Оттуда мужчины вынесли 425 950 рублей.



Из этой суммы 409 131 рубль предназначались для выплаты пенсий, рассказали в прокуратуре Карелии.



Уголовное дело направлено в Кондопожский городской суд. Мужчинам грозит до шести лет колонии каждому.