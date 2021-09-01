Двое жителей Костомукши украли кабель и обесточили несколько квартир в жилом доме

Суд приговорил похитителей кабеля к реальному сроку лишения свободы в колонии-поселении, сообщили в прокуратуре Карелии.

В суде Костомукши было установлено, что обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проникли в подвал жилого дома, где срезали находившиеся под напряжением электрические кабели, обесточив, тем самым, четыре квартиры, в которых проживают 10 человек. Похищенное имущество они сдали в пункт приёма металла.

Как сообщили в прокуратуре Карелии, оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение хищений, нигде не работают.

С учетом позиции прокурора Костомукши суд назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 2 месяца с отбыванием в колонии-поселении.

Приговор не вступил в законную силу.