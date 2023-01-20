Двое жителей Петрозаводска без проблем получили для мошенников кредиты в банке

Телефонные аферисты выманили у двух петрозаводчан более 3,5 млн рублей, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 51-летняя горожанка с заявлением о том, что у нее обманным путем у нее похитили 2 688 500 рублей.

В полиции женщина рассказала, что всё началось с телефонного звонка. Неизвестный представился работником портала госуслуг и сообщил, что злоумышленники смогли взломать её профиль и пытаются оформить кредит. Затем звонивший предложил решение проблемы. Петрозаводчанке следовало самостоятельно обратиться в кредитные учреждения и оформить заявки от своего имени. Женщина поверила словам телефонного собеседника и в нескольких банках оформила кредиты. После этого под руководством дистанционного афериста она установили некую программу на телефон. Как позже выяснили полицейские, это было специализированное приложение для бесконтактной оплаты и добавила в него карту, указанную мошенником. Затем она прошла к банкомату и перевела все средства на чужую карту. Спустя время женщина поделилась историей с коллегой, который посоветовал ей срочно обратиться в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В аналогичной ситуации оказался и 38-летней житель Петрозаводска. Он также поверил позвонившему незнакомцу, который сообщил об оформленном от его имени кредите. Якобы для сбережения средств, следовало запросить аналогичную сумму и перевести её на безопасный счёт в банке. Мужчина оформил 850 тысяч рублей в кредит, скачал на свой телефон рекомендованное ему приложение, перевел деньги. После совершения последнего денежного перевода он лишился доступа к установленной в приложении карте.

Полиция Карелии напоминает: не переводите деньги по указаниям неизвестных. Не устанавливайте неизвестные вам приложения на мобильные телефоны. При возникновении сомнений уточняйте информацию самостоятельно по официальным номерам телефонов.