Двое жителей Петрозаводска получили «условку» за кражу в магазине

В Кондопожском районе двое петрозаводчан украли спиртное и продукты – за совершенное преступление они получили условный срок.

Кондопожский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении двух, ранее не судимых жителей Петрозаводска, которые в один из дней января, вечером, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитили из сетевого магазина, расположенного в селе Янишполе, продукты и алкоголь.

Общая сумма украденного составила 2101 рубль 90 копеек.

Действия подсудимых судом были квалифицированы по статье «кража».

Приняв во внимание совокупность смягчающих наказание обстоятельств, конкретные обстоятельства дела, суд счел возможным назначить подсудимым наказание не связанное с реальным лишением свободы.

Приговором суда двое петрозаводчан осуждены к условной мере наказания с возложением на них в период испытательного срока ряда обязанностей.