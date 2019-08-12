Двое жителей Петрозаводска украли хозпостройку с участка под ИЖС

Под Петрозаводском два молодых человека украли чужую бытовку, сообщили в МВД Карелии.

В отдел полиции Петрозаводска с заявлением о краже обратился горожанин. Он сообщил полицейским, что на участке для строительства недалеко от города похищена деревянная бытовка.

Ущерб составил 27 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемых – жителей карельской столицы 28 и 22 лет. В признательных показаниях они пояснили полицейским, что присмотрели хозяйственную постройку, когда проезжали мимо. Далее они погрузили её в фургон и увезли с неохраняемого участка. Вскрыв ее, они обнаружили строительный инвентарь. После этого молодые люди разместили объявление о продаже в Интернете и сбыли похищенное. Незаконно вырученные денежные средства потратили на собственные нужды.

Возбуждено уголовное дело.