Двое жителей поселка Карелии украли пенсию на почте и залегли на дно

В поселке Кондопожского района двое злоумышленников украли пенсию на почте, но полицейские быстро их нашли и восстановили справедливость, сообщили в МВД Карелии.

Сообщение о краже денег поступило в полицию Кондопожского района от работницы почтового отделения, расположенного в одном из населенных пунктов. Незамедлительно на место преступления выехала следственно-оперативная группа.

Выяснилось, что заявительница пришла утром на работу и увидела, что замки входной двери в служебные помещения взломаны. В дальнейшем она обнаружила пропажу более 420 тысяч рублей. Эти деньги предназначались для выплаты пенсий.

Сотрудники уголовного розыска установили, что злоумышленников было двое. Уже на следующий день у них имелась версия о личности одного из них — 44-летний житель того самого поселка, где была совершена кража. Вскоре оперативники выяснили, что в последнее время он часто общался с 37-летним приезжим. Оба мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские собрали доказательную базу, подтверждающую причастность обоих к преступлению, и задержали их. Все похищенные деньги были изъяты в ходе обысков у подозреваемых. Как выяснилось, они решили, что если не покинут поселок и не будут тратить некоторое время похищенные деньги, то не вызовут подозрений и смогут избежать ответственности.

В отношении младшего участника преступной схемы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении другого — подписка о невыезде.

В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия.

Руководством ОМВД России по Кондопожскому району принято решение о поощрении ряда сотрудников полиции — благодаря их грамотным и оперативным действиям было раскрыто преступление, последствия которого могли негативно отразиться на гражданах, нуждающихся в финансовой защите.