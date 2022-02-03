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Двое жителей райцентра Карелии открутили на улице канализационные люки и увезли их на такси

Новости. Криминал
11:58, 04 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Горовых

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В Пудоже «черные металлисты» попались на краже чугунных люков.

По сообщению в МВД Карелии, в полицию поступило заявление о том, что на одной из улиц Пудожа неизвестные похитили два чугунных канализационных люка. Причинённый материальный ущерб составил 5 500 рублей.

Полицейские установили, что к краже причастны 25-летний ранее судимый пудожанин и его 29-летний приятель. Подозреваемые дали признательные показания. По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, товарищи демонтировали люки, затем на такси отправились в пункт приёма металлолома и там сбыли похищенное. На вырученные деньги они купили спиртные напитки, которые в дальнейшем распили.

Возбуждено уголовное дело. Максимальная санкция инкриминируемой фигурантам статьи – лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее в Карелии «черные металлисты» разобрали железнодорожные пути и получили условный срок.

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