Двое злоумышленников в Карелии за деньги помогали мигрантам сдать экзамен по русскому

Мужчины успели получить вознаграждение от семерых иностранцев, прежде чем выслушать приговор, сообщили в прокуратуре Карелии.
Петрозаводский горсуд признал виновными жителя Санкт-Петербурга и гражданина одного из государств СНГ. Их обвиняли в том, что они незаконно помогают мигрантам остаться в России.
Следствие и суд установили, что в Петрозаводске иностранец подыскивал в Карелии сограждан, которым нужны были патенты на работу, разрешения на временное проживание в РФ и так далее.
Второй работал в организации, тестировавших иностранцев на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Сдача такого теста необходима для получения указанных патентов и разрешений.
Злоумышленник за деньги создавал видимость экзаменов, заблаговременно передавая ответы своему сообщнику-иностранцу. Он, в свою очередь, передавал их экзаменуемым мигрантам.
Злоумышленники успели получить деньги с семерых мигрантов.
Подсудимые вину признали частично. Иностранца приговорили к одному году и восьми месяцам, русского - к двум годам в колонии общего режима.
Кроме того, осужденного иностранца могут департировать на родину.
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