Двое злоумышленников в Карелии за деньги помогали мигрантам сдать экзамен по русскому

Мужчины успели получить вознаграждение от семерых иностранцев, прежде чем выслушать приговор, сообщили в прокуратуре Карелии.

Петрозаводский горсуд признал виновными жителя Санкт-Петербурга и гражданина одного из государств СНГ. Их обвиняли в том, что они незаконно помогают мигрантам остаться в России.



Следствие и суд установили, что в Петрозаводске иностранец подыскивал в Карелии сограждан, которым нужны были патенты на работу, разрешения на временное проживание в РФ и так далее.



Второй работал в организации, тестировавших иностранцев на знание русского языка, истории России и основ законодательства. Сдача такого теста необходима для получения указанных патентов и разрешений.



Злоумышленник за деньги создавал видимость экзаменов, заблаговременно передавая ответы своему сообщнику-иностранцу. Он, в свою очередь, передавал их экзаменуемым мигрантам.



Злоумышленники успели получить деньги с семерых мигрантов.

Подсудимые вину признали частично. Иностранца приговорили к одному году и восьми месяцам, русского - к двум годам в колонии общего режима.



Кроме того, осужденного иностранца могут департировать на родину.