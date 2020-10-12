Двоеборец из Карелии взял "серебро" Чемпионата России по прыжкам на лыжах с трамплина

Мастер спорта по лыжному двоеборью Виталий Иванов стал вторым на всероссийских соревнованиях в Сочи.

С 6 по 12 октября в Сочи на базе комплекса трамплинов К-95 и К-125 состоялся Чемпионат России по прыжкам на лыжах с трамплина. Карельский спортсмен, мастер спорта по лыжному двоеборью Виталий Иванов впервые принимал участие во всероссийских соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина такого уровня, сообщили в Минспорта республики.

Виталий Иванов показал отличный результат на большом трамплине К-125 - он улетел на 123.5 и 126.5 м, набрал 215,7 и стал серебряным призером.

Ранее ориентировщики Карелии с проблемами здоровья достойно выступили на Чемпионате России.