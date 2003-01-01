Двоих дебоширов сняли с поездов на станциях в Карелии

Петербуржца и жителя Поморья высадили раньше времени за неподобающее поведение.

На железной дороге в Карелии произошли два инцидента, связанные с неподобающим поведением пассажиров, сообщили в пресс-службе Петрозаводского Линейного отдела МВД России на транспорте.

— Правоохранителям на станции «Кемь» поступила информация о том, что к прибывающему поезду сообщением «Санкт-Петербург — Мурманск» требуется наряд полиции в связи с неадекватным поведением пассажира. В результате полицейскими выявлен 39-летний житель Архангельской области, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выражался нецензурной бранью в адрес окружающих и мешал их отдыху. На требования работников поездной бригады прекратить противоправные действия не реагировал, — рассказали там.

Аналогичное происшествие сотрудники МВД пресекли на станции «Медвежья Гора» в поезде сообщением «Адлер — Мурманск» — там 44-летний петербуржец, выпив, начал оскорблять своих попутчиков.

Обоих нарушителей общественного порядка высадили с поездов и привлекли к административной ответственности за «мелкое хулиганство».

Ранее мы писали, что на станции в Сегеже полицейские сняли с поезда «Мурманск — Москва» 40-летнего жителя города Мурмаши. Во время пути мужчина распивал спиртные напитки, ругался матом и приставал к другим пассажирам. Кроме того, в Петрозаводске 29-летнему жителю Ставропольского края отказали в посадке на поезд «Мурманск — Адлер» из-за алкогольного опьянения.