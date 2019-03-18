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Новости. Общество
11:14, 18 Марта 2019

Двоих детей осужденной на 9,5 лет колонии Решетовой передадут органам опеки

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Суд постановил передать детей Решетовой, осужденной на 9 лет и 6 месяцев колонии общего режима по делу о гибели 14 несовершеннолетних на Сямозере, органам соцзащиты Москвы, сообщает корреспондент "Столицы на Онего" из зала городского суда Петрозаводска.

Суд постановил передать детей Решетовой 2002 и 2006 года (Анастасию и Илью) органам соцзащиты Москвы для решения вопроса их устройства.

Напомним, что у Решетовой трое детей – старший сын 18-ти лет и двое несовершеннолетних. Все это время они находились под присмотром пожилой матери Елены Решетовой.

В понедельник 18 марта Городской суд Петрозаводска приговорил к 9 годам 6 месяцам колонии общего режима директора лагеря "Парк-отель "Сямозеро" Елену Решетову, координатор Вадим Виноградов получил столько же - 9,5 лет колонии общего по делу о гибели 14 детей на Сямозере.

Следствием Решетовой и Виноградову было предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц" и "Оставление в опасности".

По версии следствия, Решетова, Виноградов, инструкторы Круподерщиков и Ильин, зная о штормовом предупреждении, не отменили водный поход 17 июня 2016 года и организовали выход 47 детей из лагеря в акваторию озера. При этом одно из плавательных средств было неисправно и перегружено.

Сотрудники лагеря не обеспечили детей спасательными жилетами подходящего размера, утверждают следователи. В результате шторма 18 июня каноэ с 24 детьми перевернулись, 14 воспитанников лагеря утонули.

На скамье подсудимых также оказались экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и врио руководителя управления Роспотребнадзора по Карелии Людмила Котович.

Ранее фельдшер Суоярвской районной больницы Ирина Щербакова, принявшая звонок тонущего на озере мальчика за шутку, была приговорена к 3 годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее дочерью возраста 14 лет.

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