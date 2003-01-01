Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии

Операция по спасению жителей Санкт-Петербурга развернулась на Ладожском озере в Карелии.

В Ладожском озере возле мыса Хююринема 4 октября спасли двоих мужчин, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Сигнал по системе 112 поступил в 19.51. В Сортавальском округе в акватории Ладожского озера возле мыса Хююринема двое мужчин в лодке запросили помощи спасателей. Лодка со сломанным мотором набрала воды, её прибило к берегу. У жителей Санкт-Петербурга намокли все вещи и одежда.

В 22.30 люди были найдены, спасены и доставлены до поселка Мейери Сортавальского округа.