В надежные руки: что заставило жильцов дома на Древлянке сменить домофонную компанию
01 октября, 08:20
В Петрозаводске свили «Гнездышко» для будущих родителей
29 сентября, 19:00
Многодетные мамы запустили в Петрозаводске стендап шоу
28 сентября, 14:15
Двоих мужчин спасли возле мыса Хююринема в Карелии
Сегодня 09:30 Происшествия
Операция по спасению жителей Санкт-Петербурга развернулась на Ладожском озере в Карелии.

фото: Госкомитет Карелии по ОЖ и БН

В Ладожском озере возле мыса Хююринема 4 октября спасли двоих мужчин, сообщили в Госкомитете Карелии по ОЖ и БН.

Сигнал по системе 112 поступил в 19.51. В Сортавальском округе в акватории Ладожского озера возле мыса Хююринема двое мужчин в лодке запросили помощи спасателей. Лодка со сломанным мотором набрала воды, её прибило к берегу. У жителей Санкт-Петербурга намокли все вещи и одежда. 

В 22.30 люди были найдены, спасены и доставлены до поселка Мейери Сортавальского округа. 

