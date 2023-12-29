Двоих пенсионеров в Карелии поймали с уловом в 7 тысяч голов рыбы

Жители Олонецкого района стали фигурантами уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

В природоохранной прокуратуре Карелии утвердили обвинительный акт по уголовному делу в отношении двоих 63-летних жителей республики, обвиняемых в незаконном вылове рыбы.

По данным следствия, в мае 2023 года пенсионеры с помощью самодельной сети выловили в реке Олонка более 7 тысяч голов корюшки. Ущерб от их действий составил более 1,4 миллиона рублей.

Мужчины не возместили ущерб, поэтому у одного из них арестовали автомобиль, а у другого - лодку и подвесной мотор. Они могут быть конфискованы.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.