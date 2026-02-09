Двоих жителей Карелии обманули по схеме с выплатами от банка

Аферисты придумали новый способ, как выманить личные данные.
Двоих жителей Карелии обманули по схожей схеме: один случай мошенничества зафиксирован в Питкярантском районе, другой — в Медвежьегорском. Злоумышленники попросили у жертв номер телефона и коды из СМС, обещая выплаты от банка. Подробности рассказали в МВД.
В Питкярантском районе пострадала 66-летняя женщина. Она получила в соцсети сообщение якобы от подруги с просьбой отправить номер телефона. Затем отправительница «подруги» объяснила, что это нужно для получения выплаты от банка в 13 000 рублей, и попросила прислать коды из СМС. Женщина отправила цифры, но вместо зачисления денег с ее счета списали 55 000 рублей. При личной встрече выяснилось, что аккаунт подруги был взломан.
В Медвежьегорском районе 43-летний мужчина получил поздравление с днем рождения якобы от банка. Ему обещали подарок в 5 000 рублей, если он напишет свой номер телефона и ФИО. Мужчина отправил данные, затем получил код из СМС и продиктовал его. Вместо подарка с его карты списали 24 700 рублей.
По обоим фактам проводятся проверки. Полиция в очередной раз напоминает, что никому нельзя сообщать коды из СМС и свои персональные данные, даже если сообщение пришло от знакомого или якобы от банка.
