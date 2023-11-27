Двоих жителей Карелии остановили с 10 кг наркотиков

Анонимный заказчик обещал делиться с ними наркотиками и криптовалютой, рассказали в МВД Карелии.

В Сортавальском районе окончено расследование уголовного дела, где двое человек обвиняются целом ряде наркопреступлений.

Двое приятелей, один из которых сам потреблял дурман, решили стать мелкооптовыми поставщиками наркотиков. В интернете мужчина 1985 года рождения нашел объявление — аноним предлагал забирать оптовые партии запрещенных веществ, фасовать их и распределять по тайникам в окрестностях Сортавалы. Вознаграждением за такую «работу» была не только криптовалюта, но и получение наркотика для личного потребления.

Своей машины у мужчины не было, и он привлек к распространению своего приятеля, 1999 года рождения. Тот вскоре узнал, как устроена схема нелегального бизнеса, и сам втянулся в дело.

Обвиняемые тщательно скрывались, но полицейские в итоге вышли на них. В результате было изъято более 10,6 кг производных синтетического наркотика.

В настоящее время материалы дела направлены в суд. Каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.