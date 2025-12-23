Двойной рост пенсий ждёт россиян в 2026 году

В следующем году пенсии работающих пенсионеров увеличат дважды.

В 2026 году пенсии работающих пенсионеров в России будут дважды проиндексированы, сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

— С 1 января 2026 года индексация пенсий для работающих пенсионеров составит 7,6%. Эта мера коснётся более 7 млн работающих граждан пенсионного возраста. Индексация происходит автоматически, никаких заявлений для этого подавать не нужно. С 1 августа пенсия работающих пенсионеров ещё немного подрастёт: небольшое летнее увеличение связано со страховыми отчислениями работодателя за 2025 год. Прибавка составит до трёх пенсионных баллов, — рассказала она.

По данным Соцфонда РФ, в следующем году один пенсионный балл можно будет приобрести за 156,76 рублей, следовательно, максимальный размер надбавки за три балла, получаемой в августе, составит 470,28 рубля в месяц.

Ранее мы писали, что с 1 января 2026 года минимальный размер оплаты труда в России увеличится на 20% и составит 27093 рубля. Изменения коснутся статьи 1 федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» и будут способствовать увеличению заработной платы порядка 4,6 миллионов граждан.