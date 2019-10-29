Двор без машин – тренд современных жилых комплексов

Безопасность, особенно детская, становится одним из наиболее важных пунктов при выборе жилья.

Концепция закрытой дворовой территории, расположенной над подземным паркингом, имеет существенные преимущества перед традиционными подходами к организации придомового пространства:

1. Гарант безопасности!



На фото: жилой комплекс «Жемчужина» от строительной компании "Век"

Безопасность, особенно детская, становится одним из наиболее важных пунктов при выборе жилья. На закрытой территории жилого комплекса можно без страха оставить играть ребенка на детской площадке. Свободное от автомобилей и незнакомых людей пространство обеспечивает максимально безопасную среду как для детей, так и для взрослых.

Еще одним плюсом является безопасность и самих автомобилей. Исчезает ежедневная проблема поиска свободного места для парковки. Продлевается срок службы автомобиля (за счет отсутствия перепада температур и осадков), снижается риск угона или повреждения.

2. Красивое и функциональное благоустройство!



На фото: жилой комплекс «Симфония» от строительной компании "Век"

От благоустройства придомового пространства во многом зависит впечатление от всего комплекса в целом. Поэтому, вся территория "двора без машин" продумана и разделена на функциональные зоны: для юных жителей обустраиваются специальные развивающие игровые площадки с безопасным покрытием, созданные с учетом возрастных категорий и разных интересов детей. Для подростков и старшего поколения также предусмотрены разнообразные точки активности: спортивные площадки, тренажеры под открытым небом, прогулочные дорожки и т.д. Жители получают возможность проводить много времени на свежем воздухе, заводить новые знакомства с соседями. При этом, экологическая обстановка из-за отсутствия автомобилей всегда на высоком уровне.

3. Ваша приватная территория и престиж!



На фото: дом №9 жилого комплекса «Каскад» от строительной компании "Век"

На территорию двора могут попасть только те, кто там проживает. Только вы и ваша семья, только ваши соседи. Также важно и особенное ощущение уюта: оно не заканчивается, когда вы выходите за порог своей квартиры, ведь здесь, во дворе, тоже "ваша" территория!

Тренд на закрытую территорию поддержат те жители, кому важно, чтобы двор был прекрасным местом для отдыха, прогулок на свежем воздухе и занятий спортом. Жить в таком комплексе престижно и придает высокий статус владельцу квартиры. Чувство защищенности обеспечивает психологический комфорт, а отсутствие машин позволяют насладиться видом красивого двора с ландшафтным дизайном и оригинальным озеленением!

Строительная компания "Век" предлагает к покупке квартиры в ЖК "Каскад", дом №9 на Древлянке; ЖК "Жемчужина" и ЖК "Симфония" - в центре города.

Во всех комплексах закрытая и огороженная территория, подземный паркинг, система видеонаблюдения, надежная и ответственная управляющая компания! А все для того, чтобы вам и вашим близким жилось в удовольствие!

Строительная компания "Век" четвертый год подряд отмечена Золотым Знаком общественного контроля "Надежный застройщик России 2019" за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

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