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Новости. Общество
13:46, 18 Октября 2019
фото: "Столица на Онего"

Двор в микрорайоне Древлянка благоустроили на 1, 5 млн рублей

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В Петрозаводске завешены работы по благоустройству дворовой территории на Лососинском шоссе, у жителей появилась расширенная парковка.

Представители администрации города и Петросовета побывали сегодня во дворе дома №36 по Лососинскому шоссе. Жильцы дома приняли в этом году участие в программе "Комфортная городская среда". За счет средств федерального бюджета и средств собственников, взнос которых составил 20 процентов от общей стоимости работ, удалось навести порядок во дворе. На 1 млн 554 тыс. рублей территорию заасфальтировали, расширили парковку, сделали освещение, установили скамейки и урны, пандус, снесли аварийные деревья и провели работы по озеленению.

"В наш двор было не зайти, не заехать - стояла огромная лужа. В течение многих лет двор не ремонтировался и пришел в ужасно состояние. Но благодаря программе по благоустройству все изменилось. Двор расширили, благоустроили, поставили скамейки. Мы благодарны своей управляющей компании, которая помогла нам правильно оформить заявку для участия в программе. С первого раза у нас это не получилось. Только в прошлом году удалось попасть в программу, и результат налицо", - рассказала жительница дома №36 Надежда Спиридонова.

По словам заместителя главы Петрозаводска, председателя комитета ЖКХ Юлии Мизинковой, программа по благоустройству в 2019 году находится в завершающей стадии. На сегодняшний день закончены работы на 32 дворовых территориях, что составляет 95 % от всех видов работ. Сейчас идет приемка работ, устранение замечаний и недостатков. Осталось благоустроить еще 3 двора, попавших в программу этого года.

"Уже сегодня принимаются заявки для участия в конкурсном отборе по благоустройству дворовых территорий в 2020 году. Срок предоставления документов - до 15 декабря 2019 года. До 10 февраля общественная комиссия подведет итоги по выбору объектов для благоустройства в следующем году", - отметила Юлия Мизенкова.

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