Дворники убирают песок в одних районах Петрозаводска и посыпают улицы в других

На этой неделе сотрудники городского комбината благоустройства приступили к уборке смета и продолжили борьбу с гололедицей.

В рамках контракта городской комбинат благоустройства поддерживает порядок в парках и скверах карельской столицы. В период колебаний температуры активно ведется борьба с гололедицей в пешеходных зонах, заверили в мэрии Петрозаводска.



Техника и мобильные бригады выходят на механизированную и ручную уборку в разных районах города. На участках, освободившихся от снега и льда, начали убирать смет. Такие работы ведутся на Онежской набережной у ротонды, в сквере кукольного театра, на других площадках.



На городских лестницах скалывают наледь и посыпают их песком. Скопления льда устраняют на аллеях Березовой и Дружбы, в скверах Ивана Сенькина и Александра Пушкина, в Голиковском парке. На общественных территориях убирают мусор и очищают урны, заявили в пресс-службе мэрии города.



Также уборку и посыпку ведут в парках Ямка, Лес Победы, Соломенском, Мира, 50-летия Пионерской Организации, Приозерном, Якорном, в Губернаторском саду, на площади Гагарина, на бульварах Победы и Студенческом, на аллее 300-летия Петрозаводска, в скверах 70-летия Победы, Памяти узников концлагерей, Аквамарин, Бородинском, Нобельском, в Церковном проулке.



