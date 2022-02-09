Дворники устроили снежную засаду с пушками в Петрозаводске (ФОТО)

В столице Карелии дворники «замаскировали» снегом макеты артиллерийских орудий, установленные рядом с памятником Олонецким полкам и народным ополчениям Русской армии.

В Петрозаводске макеты артиллерийских орудий, установленные рядом с памятником Олонецким полкам и народным ополчениям Русской армии 1698–1920 годов, закопаны снегом. Об этом информирует паблик «Живой Петрозаводск», в котором размещены фото с места.

«Пушки приготовили к обороне», — иронизирует автор фото.

Памятник Олонецким полкам и народным ополчениям Русской армии 1698–1920 годов был открыт в Петрозаводске в 2012 году. Монумент находится в сквере на пересечении улиц Луначарского и Промышленной. Памятник представляет собой обелиск. Рядом с ним установлены макеты пушек.