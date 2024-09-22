Дворы в густонаселенном районе Петрозаводска погрузились во тьму

На Перевалке жителям многоквартирных домов приходится ходить с фонариком.
Читательница «Столицы на Онего» пожаловалась на проблемы с освещением, которые неожиданно начались в одном из самых населенных районов Петрозаводска, на Перевалке.
«В районе Ругозерского тьма тьмущая, двор и детская площадка
совершенно не освещены, пришлось идти с фонариком», — написала горожанка 27 сентября.
Кроме того, освещения практически не было и по улице Плеханова, где на проезжей части нет тротуаров.
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