Двух браконьеров из Петрозаводска оштрафовали за убийство лося

Охотники убили лося весной в Беломорском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте 2019 года в период запрета охоты на копытных животных двое петрозаводчан, не имеющих лицензии, во время отдыха на турбазе договорились о совместной охоте на лосей. Охотники на снегоходах выехали к озеру и убили зверя, после чего разделали и вывезли тушу на туристическую базу.

Преступление было обнаружено государственными инспекторами охотнадзора во время рейда по охране охотничьих угодий и оперативно раскрыто. В ходе обыска у браконьеров изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, снегоходы, навигаторы, куски лосятины и другие улики.

Причиненный преступлением ущерб составил 80 тысяч рублей, который подозреваемые полностью возместили.

Суд прекратил уголовное дело и назначил браконьерам судебный штраф в размере по 150 тысяч рублей каждому.