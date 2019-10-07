Двух браконьеров из Петрозаводска оштрафовали за убийство лося

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Охотники убили лося весной в Беломорском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.
В марте 2019 года в период запрета охоты на копытных животных двое петрозаводчан, не имеющих лицензии, во время отдыха на турбазе договорились о совместной охоте на лосей. Охотники на снегоходах выехали к озеру и убили зверя, после чего разделали и вывезли тушу на туристическую базу.
Преступление было обнаружено государственными инспекторами охотнадзора во время рейда по охране охотничьих угодий и оперативно раскрыто. В ходе обыска у браконьеров изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, снегоходы, навигаторы, куски лосятины и другие улики.
Причиненный преступлением ущерб составил 80 тысяч рублей, который подозреваемые полностью возместили.
Суд прекратил уголовное дело и назначил браконьерам судебный штраф в размере по 150 тысяч рублей каждому.
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