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Двух братьев подозревают в мошенничестве под видом оказания услуг по ремонту в Петрозаводске

Новости. Общество
11:20, 17 Марта 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/Ростислав Кошелев

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В полиции рассказали о криминальной схеме, к участию в которой могут иметь отношение два брата.

В полицию Петрозаводска обратился 33-летний горожанин. Он рассказал, что решил обновить интерьер в квартире. Затем на популярном сайте он нашёл объявление и позвонил по указанному номеру телефона. Мастер предложил встретиться лично и обсудить детали заказа. На объект он приехал с помощником. Сделав замеры, рабочие рассчитали примерную стоимость и попросили предоплату в размере 50%. Получив от клиента 42 тыс. рублей, на связь они больше не выходили. Об этом информирует МВД.

Спустя некоторое время с аналогичными заявлениями в правоохранительные органы обратились ещё двое жителей карельской столицы. У одного из потерпевших обманным путём похитили 42 тыс. рублей, у другого — 120 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемых — 34-летнего петрозаводчанина и его 35-летнего брата. Мужчины подозреваются в совершении трёх эпизодов преступной деятельности, предусмотренных частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).

Ранее сообщалось, что жительница Петрозаводска пыталась купить дешевую квартиру и стала жертвой мошенников.

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