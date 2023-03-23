Двух человек из горящей кровати спасли пожарные на севере Карелии

В квартире 9-этажного дома в Костомукше загорелась кровать, спасены два человека, сообщили в МЧС Карелии.

В минувший четверг, 23 марта, в 9.17 на улице Горняков в Костомукше в одной из квартир 9-этажного дома произошел пожар.

Прибывшие на место пожарные обнаружили горение кровати. В результате огнем были повреждены матрас и постельные принадлежности.

Спасли двух человек, их вывели в дымозащитных масках.

На месте происшествия работали 6 человек и 2 единицы техники из пожарной части Костомукши, а также 2 человека и одна единица техники пожарной части Костомукшского ГОКа.