Двух человек с травмами доставили в больницу после жесткого ДТП на трассе в Карелии

На зимней дороге не разъехались две иномарки, сообщили в ГИБДД республики.
Авария произошла недалеко от поселка Пиндуши Медвежьегорского района Карелии, на 623 километре автодороги «Вологда — Медвежьегорск».
По предварительной информации, водитель Ford Focus допустил столкновение с Hyundai Creta, двигающимся во встречном направлении.
В результате аварии водители обоих автомобилей получили травмы, были доставлены в боьницу. По факту ДТП проводится проверка.
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