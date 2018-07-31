Двух депутатов в Карелии лишили полномочий

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В Карелии по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия двух депутатов, которые не предоставили декларацию о доходах.
По данным карельской прокуратуры, в Лендерском сельском поселении два депутата не предоставили данные о доходах и расходах за 2017 год.
По результатам проверки прокуратура района внесла председателю совета Лендерского сельского поселения представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.
"По итогам рассмотрения представления прокурора на очередной сессии совета принято решение о прекращении полномочий указанных депутатов", - отметили в надзорном ведомстве.
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