Двух депутатов в Карелии лишили полномочий

В Карелии по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия двух депутатов, которые не предоставили декларацию о доходах.

По данным карельской прокуратуры, в Лендерском сельском поселении два депутата не предоставили данные о доходах и расходах за 2017 год.

По результатам проверки прокуратура района внесла председателю совета Лендерского сельского поселения представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

"По итогам рассмотрения представления прокурора на очередной сессии совета принято решение о прекращении полномочий указанных депутатов", - отметили в надзорном ведомстве.