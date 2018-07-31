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Новости. Общество
18:20, 31 Июля 2018

Двух депутатов в Карелии лишили полномочий

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В Карелии по представлению прокурора досрочно прекращены полномочия двух депутатов, которые не предоставили декларацию о доходах.

По данным карельской прокуратуры, в Лендерском сельском поселении два депутата не предоставили данные о доходах и расходах за 2017 год.

По результатам проверки прокуратура района внесла председателю совета Лендерского сельского поселения представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

"По итогам рассмотрения представления прокурора на очередной сессии совета принято решение о прекращении полномочий указанных депутатов", - отметили в надзорном ведомстве.

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Комментарии

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Leopol'd
2018-07-31 19:25:41
"Зубов" хватает на деревенских депутатов, у которых доходов серьезных отродясь не бывало.
Это и в других вопросах проявляется. В Петрозаводске всё больше с гаражами на окраине борьба, а не с незаконными постройками в центре. А на берегах водоемов с автомобилями в охранной зоне, а не с гектарами захваченных земель...
Клим
2018-07-31 18:22:23
Это не серьёзно . Если бы из заксобрания кого то лишили или из гос.думы , то было бы о чём и поговорить .
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